Mannheim: 17-Jähriger kracht bei illegalem Autorennen gegen Verkehrsschild

Mannheim.

Zwei junge Männer haben sich am Montagabend im Mannheimer Stadtteil Suebenheim ein Autorennen geliefert. Wie die Polizei mitteilte, machten Zeugen kurz vor 20 Uhr auf einen VW Golf und ein Skoda Octavia aufmerksam, die ständig die Schwabenstraße wie bei einem Autorennen hin- und herfahren würden. In den Straßen "Am Waldau" und "Am Dünenrand" würden sie jeweils "driftenderweise" mithilfe der Handbremse wenden und wieder zurückfahren. Beide Fahrzeuge waren den Angaben nach mit vier Personen besetzt.

Golf prallt gegen Verkehrszeichen

Aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit verlor der 17-jährige Fahrer des Golfs die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und krachte gegen ein Verkehrsschild. Die Polizei konnte den 17-Jährigen und den 18-Jährigen, der den Skoda fuhr, vor Ort antreffen. Der Golf war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf rund 3000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand. Der Golffahrer war allerdings ohne Fahrerlaubnis unterwegs. Alkohol- und Drogentest bei den beiden jungen Fahrern waren negativ. Im Skoda fanden die Beamten eine Schreckschusswaffe.

Videomaterial sichergestellt

Die Mitfahrer hatten die Fahrten mit ihren Smartphones gefilmt. Das Videomaterial wurde anschließend sichergestellt. Gegen die beiden Fahrer wird nun wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens ermittelt. Den 17-Jährigen erwartet zusätzlich eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Gegen den 18-Jährigen wird zusätzlich wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt.