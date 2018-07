Mannheim: 21-Jähriger wegen versuchten Totschlags festgenommen

Anzeige

Mannheim.Ein 21-jähriger Mann ist am vergangenen Freitag in Mannheim wegen des Verdachts des versuchten Totschlags festgenommen worden. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilten, soll der junge Mann aus Afghanistan kurz nach 21 Uhr vor einem Imbiss-Geschäft am Kaiserring einem 15-jährigen Landsmann, der vom Wasserturm in Richtung Hauptbahnhof unterwegs war, zunächst unvermittelt gegen den Kopf gestoßen haben. Nachdem der 15-Jährige den Angreifer zunächst weggestoßen habe, soll der 21-Jährige ein Messer gezogen haben und mit diesem auf den 15-Jährigen im Nackenbereich eingestochen haben.

Der 15-Jährige erlitt dadurch Stich- und Schnittverletzungen am Hinterkopf und im Nacken. Anschließend habe der Tatverdächtige nochmals auf sein Opfer eingestochen und ihm Verletzungen im Gesicht zugefügt. Der 15-Jährige habe sich daraufhin mit Faustschlägen gegen den Angreifer zur Wehr gesetzt. Umstehende Personen hielten den 21.Jährigen danach zunächst fest. Schließlich entfernte er sich vom Tatort. Er konnte im Rahmen der Fahndung wenig später durch Polizisten am Tattersall festgenommen werden.

Nach der Vorführung beim Amtsgericht Mannheim wurde der Beschuldigte in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.