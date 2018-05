Mannheim: 22-Jähriger von drei Unbekannten zusammengeschlagen

Anzeige

Mannheim.Ein 22-jähriger Mann ist am frühen Sonntagmorgen in der Mannheimer Innenstadt von mehreren Personen geschlagen und erheblich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, fand eine Zeugin den jungen Mann im Bereich des Quadrats F1. Dieser lag am Boden und hatte erhebliche Verletzungen im Gesicht und an den Armen.

Er gab an von drei Unbekannten angegriffen worden zu sein. Zur Behandlung wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/12580 bei der Polizei zu melden. (pol/leh)