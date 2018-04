Mannheim: 23-Jähriger kommt mit mehreren Stichverletzungen in Klinik – Polizei sucht Zeugen

Anzeige

Mannheim.Ein 23 Jahre alter Mann hat in der Nacht auf Samstag offenbar mehrere Stichverletzungen erlitten - und sich zur Behandlung in das Universitätsklinikum Mannheim begeben. Wie die Polizei mitteilte, wurde er noch in der Nacht operiert. Es habe keine Lebensgefahr bestanden. Die Beamten ermitteln wegen des Verdachts der versuchten Tötung gegen Unbekannt und suchen Zeugen.

Die Polizei geht davon aus, dass die Verletzungen dem Mann vorsätzlich zugefügt wurden. Als Tatort komme der Bereich um die Rathenaustraße/Lameystraße, rund um den Charlottenplatz in der Mannheimer Oststadt, in Betracht. Die Verletzungen wurden dem 23-Jährigen wahrscheinlich zwischen 0.30 und 1 Uhr in der Nacht auf Samstag, 14. April, zugefügt.

Die weiteren Ermittlungen richten sich nach Polizeiangaben gegen drei noch unbekannte Männer südeuropäischen Aussehens, die alle Basecaps getragen haben sollen. Einer der Männer soll wesentlich größer als die beiden anderen gewesen sein.