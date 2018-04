Mannheim: 26-Jähriger in Lokal niedergestochen – Lebensgefahr

Anzeige

Mannheim.Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen junger Männer ist am späten Freitagabend ein 26-Jähriger in einem Lokal in den Mannheimer Quadraten niedergestochen und lebensgefährlich verletzt worden. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montagnachmittag mit. Demnach soll bei dem Vorfall ein zweiter Mann ebenfalls durch Messerstiche verletzt worden sein. Nach diesem Mann fahndet die Polizei derzeit noch.

Die genauen Umstände und der Hergang der Auseinandersetzung waren auch am Montag noch unklar. Nähere Angaben zu den Personengruppen machte die Polizei nicht, mehrere Tatbeteiligte seien allerdings ermittelt worden. Unklar sei noch deren genaue Beteiligung, so die Ermittler. Gegen einen Tatverdächtigen sei aber bereits Haftbefehl wegen des Verdachts des versuchten Totschlags erlassen worden. Die weiteren Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Kriminalkommissariat dauern an.