Mannheim: 27-jährige Frau schwer verletzt nach Unfall in Handelshafen

Anzeige

Bei einem Unfall am späten Freitagabend im Mannheimer Handelshafen ist ein Auto gegen eine Mauer geprallt, wobei drei Personen verletzt wurden. Wie die Polizei mitteilte, kam ein 29-jährige Fahrer eines schweren Geländewagens am Ende der Werfthallenstraße in einer langegezogenen Linkskurve wegen zu hoher Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet ins Gleisbett und prallte schließlich gegen ein Bahnbetriebshäuschen. Während Fahrer und Beifahrer mit leichten bzw. ohne Verletzungen davon kamen, erlitt die 27-jährige Mitfahrerin auf dem Rücksitz schwere Kopfverletzungen. Sie wurden in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Freitagabend konnte die Polizei nicht einschätzen, ob sie sich in Lebensgefahr befand.

An dem Geländewagen entstand Totalschaden. Der Schaden an der ebenfalls total beschädigten Bahnbetriebseinrichtung, in der unter anderem Batterien für die Notstromversorgung gelagert werden, wird auf rund 150.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr fing auslaufende Batteriesäure in einem Spezialbehälter auf. Der Gesamtschaden wird auf über 200.000 Euro beziffert.