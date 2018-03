Mannheim: 30-Jähriger von fünf Unbekannten geschlagen und ausgeraubt

Anzeige

Mannheim.Fünf Unbekannte haben am frühen Samstagmorgen einen 30-jährigen Mann in der Mannheimer Innenstadt geschlagen und ausgeraubt. Wie die Polizei mitteilte, hielt sich der Mannheimer gegen 1 Uhr allein auf der Aussichtsplattform des Friedrichsplatzes auf, als plötzlich fünf Männer von hinten an ihn herantraten und ihm vermutlich mit einem Schlagstock ins Gesicht schlugen. Die Täter warfen den sichtlich benommenen Mann zu Boden und schlugen noch einmal mit dem Stock auf ihn ein. Außerdem traten sie den am Boden liegenden Mann mehrfach.

Anschließend durchsuchten sie ihn und entwendeten Bargeld und einen iPod. Der 30-Jährige wehrte sich laut Polizei heftig und schlug die Täter mit der Faust ins Gesicht, wobei er sie verletzte. Die fünf Unbekannten flüchteten in Richtung Rosengarten. Der Mannheimer lief ihnen nach. Als die Täter sich jedoch noch einmal vor ihm aufbauten und ihm drohten, bekam er es mit der Angst zu tun und brach die Verfolgung ab. Durch den Angriff erlitt der 30-Jährige mehrere Hautabschürfungen im Gesicht und an den Händen sowie Prellungen am gesamten Körper.

Die Täter werden wie folgt beschrieben: Der erste Täter, der einen Schlagstock bei sich trug, ist laut Zeugenangaben etwa 19 Jahre alt, hat eine dunkle Hautfarbe, ist etwa 1,80 Meter groß, muskulös und trägt etwa drei bis vier Zentimeter lange, nach oben gestellte Rastazöpfe (Igelfrisur) und an den Seiten kurz rasierte Haare. Er trug einen Dreitagebart, eine schwarze Jogginghose, eine schwarze Bomberjacke und schwarze Turnschuhe (alles der Marke Nike mit weißem Nike-Logo). Der zweite Unbekannte soll etwa 14 bis 15 Jahre alt und etwa 1,60 bis 1,64 Meter groß sein. Er ist laut Zeugenangaben ein heller Hauttyp, hat ein „auffälliges Milchbubigesicht“, blaue Augen und sehr helle, sehr kurze Haare. Er trug eine graue, viel zu große Jacke mit dunkelgrauen Abschnitten in der Mitte mit Markenlogo (DC Shoes).