In einem Müllschacht eines Hochhauses an der Mannheimer Neckarpromenade ist am frühen Montagmorgen ein Brand ausgebrochen, bei dem nach derzeitigem Stand 30 Personen leicht verletzt worden sind. Das teilten Polizei und Feuerwehr mit. Demnach sei über den Müllschacht Rauch in das mittlere der drei markanten Gebäude an der Alten Feuerwache gelangt. Wodurch der Brand verursacht wurde, war zunächst unklar.

Die Dämmung des Schachtes brennt aktuell weiterhin, das Feuer ist daher noch nicht im Griff. Weitere Einsatzkräfte aus der gesamten Region werden derzeit zusammengezogen. Die Feuerwehr kündigte am Nachmittag an, das gesamte Gebäude zu evakuieren. Laut Stadtverwaltung sind dort rund 550 Bewohner gemeldet.

Es wurde zunächst mit einem noch mehrstündigen Einsatz bis in die Nacht gerechnet. Erster Bürgermeister und Feuerwehrdezernent Christian Specht machte sich am Mittag vor Ort ein Bild und sagte: "Das ist eine größere Lage, die sich noch hinziehen kann."

Video Lokales Mannheim: Fünf Personen durch Brand in Müllschacht verletzt - Gebäude verqualmt Mannheim, 08.07.2019: Nach ersten Erkenntnissen ist in einem Müllschacht der Mannheimer Neckarpromenade am frühen Montagmorgen ein Brand ausgebrochen, bei dem fünf Personen verletzt worden sind. Das berichteten Polizei und Feuerwehr. Mannheim, 08.07.2019: Nach ersten Erkenntnissen ist in einem Müllschacht der Mannheimer Neckarpromenade am frühen Montagmorgen ein Brand ausgebrochen, bei dem fünf Personen verletzt worden sind. Das berichteten Polizei und Feuerwehr.

An der Alten Feuerwache wird eine Auskunftsstelle für Anwohner eingerichtet, die Turnhalle des Ludwig-Frank-Gymnasiums dient als Aufenthaltsort. Die Stadt prüft derzeit auch mögliche Ersatzunterkünfte für die Bewohner.

Nach dem Brand im Müllabwurfschacht war das komplette 29-stöckige Hochhaus verqualmt. Zahlreiche Feuerwehrleute unter Atemschutz kontrollieren derzeit sämtliche Wohnungen. Die Bewohner hatten sich teilweise auf die Balkone geflüchtet. Im Einsatz sind neben zwei Löschzügen der Berufsfeuerwehr auch die Freiwillige Feuerwehr Mannheim Nord sowie Wehren aus der Region, zudem starke Kräfte von Johannitern und dem Roten Kreuz.