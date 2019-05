Mannheim: 39-Jährige seit Freitag vermisst

Mannheim.Update (24. Mai, 10 Uhr): Die Polizei hat die Suche nach der vermissten 39-Jährigen eingestellt. Wie der Polizei am Freitagmorgen mitgeteilt wurde, wurde die Frau bereits am Donnerstagabend in ein Krankenhaus in Bad Urach eingeliefert. Sie befindet sich in medizinischer Betreuung und ist wohlauf.



Die Polizei sucht eine 39-jährige aus Mannheim. Wie die Beamten mitteilten, verließ die Frau am Freitagnachmittag (17. Mai) gegen 17 Uhr die Wohnung in Schwetzingerstadt, in der sie gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten wohnt, und wird seitdem vermisst.

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben: etwa 1,72 Meter groß, westeuropäisches Erscheinungsbild, schwarz gefärbte, leicht gewellte Haare mit grauem Haaransatz, braun-grüne Augen. Über die Bekleidung sei nichts Näheres bekannt.

Laut Polizei kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die 39-Jährige in einer hilflosen Lage befindet. Sie soll sich nach derzeitigem Erkenntnisstand zuletzt am Montag, 20. Mai, um 0 Uhr im Bereich der Schlachthofstraße in Neuostheim aufgehalten haben. Eine Absuche im Bereich des Schlachthofs und der nahegelegenen Kleingartenanlage mit Suchhunden verlief bislang ergebnislos.

Die Polizei bittet um Hinweise über den Polizeinotruf 110 oder an den Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Telefon 0621/174-4444.