Mannheim.Beim Unfall mit einer Straßenbahn am Montag in Mannheim ist ein 39-jähriger Autofahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der Fahrer des Opels gegen 10.20 Uhr auf der Relaisstraße unterwegs, als er abrupt abstoppte. Nach ersten Ermittlungen hielt er an, weil er eine freie Parklücke entdeckt hatte. Beim Rückwärtsfahren kollidierte der Autofahrer mit einer hinter ihm fahrenden Straßenbahn. Durch den Zusammenprall wurde der Wagen gegen einen Fiat geschleudert.

Da sich die Fahrertür zunächst nicht öffnen ließ, wurde der 39-Jährige von der Feuerwehr aus dem Auto befreit. Danach brachte ihn ein Rettungswagen in die Klinik. Ein Fahrgast in der Straßenbahn erlitt einen Schock und wurde vor Ort von einem Seelsorger betreut. An den Fahrzeugen und der Straßenbahn entstand ein Gesamtschaden von etwa 14.000 Euro. (pol/tge)