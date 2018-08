Mannheim: 39-Jähriger wegen Totschlags angeklagt

Mannheim.Gegen einen 39-jährigen Mann hat die Staatsanwaltschaft in Mannheim am Mittwoch Anklage wegen Totschlags erhoben. Wie die Behörde mitteilte, soll sich der türkische Staatsangehörige am 14. Juni gegen 23.05 Uhr mit dem späteren Opfer in der Neckarstadt-West im Bereich Untermühlaustraße / Pyramidenstraße getroffen haben. Dabei eskalierte ein Streit, den die beiden Männer schon seit längerem ausgetragen hatten.

Der 39-jährige Angeklagte schlug dem Opfer zunächst mit der Faust ins Gesicht. Unmittelbar danach stach er mit der Absicht, ihn zu töten, mit einem Küchenmesser mehrmals auf den Geschädigten ein. Dabei wurde das Opfer im Bereich des Oberkörpers erheblich verletzt. Nachdem das Opfer am Boden zusammengebrochen war, soll der Angeklagte noch mehrfach auf dieses eingetreten haben. Trotz mehrerer Notoperationen erlag der Mann seinen schweren Verletzungen.

Der 39-Jährige wurde noch am selben Tag festgenommen. Den Ablauf des Geschehens räumte er ein, bestritt jedoch, das Opfer töten zu wollen. und führte ab, auf die ständigen Provokationen des Geschädigten reagiert zu haben. Er befindet sich weiterhin in Untersuchungshaft.