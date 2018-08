Mannheim: 61-Jähriger von Sattelzug überrollt und getötet

Anzeige

Mannheim.Ein 61-jähriger Arbeiter ist am Freitagmorgen im Erdenwerk im Mannheimer Stadtteil Sandhofen von einem Sattelzug überrollt und dabei tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hat sich der Unfall gegen 8.25 Uhr zugetragen. Demnach hatte der Fahrer eines Tiefladers den Arbeiter bei einem Wendemanöver offensichtlich übersehen und mit den Rädern seines Fahrzeugs erfasst. Der 61-Jährige konnte zunächst noch reanimiert werden, verstarb jedoch eine Stunde nach dem Unfall in einer Mannheimer Klinik. Zur Klärung der genauen Unfallumstände wurde ein Sachverständiger eingeschaltet. Auch das Gewerbeaufsichtsamt wurde verständigt und wird den Unfall vor Ort untersuchen. Die Ermittlungen dauern an. (pol/tge)