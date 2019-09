Mannheim: 78-Jährige nach Sturz in Neckar im Krankenhaus verstorben

Mannheim.Aktualisierung - Montag, 9. September: Nachdem eine 78-Jährige am Freitagabend in den Neckar gestürzt war, ist die Seniorin am Sonntag in einer Mannheimer Klinik verstorben. Das teilte die Polizei mit. Demnach hatte sich der Bruder der 78-Jährigen mit seinem Hund an Land aufgehalten. Beim Versuch, den Hund an Bord zu holen, rutschte die Seniorin aus, schlug mit dem Kopf auf dem Boot auf und fiel in den Spalt zwischen Anleger und Boot. Sie sei daraufhin drei bis vier Minuten auf dem offenen Wasser getrieben, bis der Bruder sie aus dem Neckar befreien konnte. An welchen Verletzungen die Frau genau verstorben ist, war am Montag weiterhin unklar. Einen Suizid schloss die Polizei aus. "Es handelt sich um ein tragisches Unglück", wie ein Polizeisprecher auf Anfrage mitteilte.

Samstag, 7. September: Frau nach Sturz in Neckar reanimiert

Polizei und Notarzt haben am Freitagabend eine 78-jährige Frau in Mannheim reanimiert, die von einem Boot in den Neckar gefallen war. Nach Angaben der Beamten stürzte die Frau gegen 20.30 Uhr auf einem gemieteten Freizeitboot, das an einem Anleger an der Kurpfalzbrücke befestigt war. Die 78-Jährige schlug mit dem Kopf auf und fiel zwischen dem Boot und dem Anleger ins Wasser.

Bewusstlos und mit dem Gesicht unter Wasser trieb sie im Neckar. Ihr Bruder zog sie an Land. Einsatzkräfte der Polizei reanimierten die Frau, bis der Notarzt eintraf.

Nachdem die 78-Jährige vor Ort wiederbelebt werden konnte, wurde sie in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr war zur Ausleuchtung der Unfallstelle vor Ort. (pol/onja)