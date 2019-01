Mannheim als Austragungsort

Die Sommerspiele der Special Olympics Baden-Württemberg (SOBW) finden im Jahr 2021 in Mannheim statt. Die Stadt wurde vom SOBW einstimmig als Austragungsort gewählt. Bei der Abschlussfeier der Special Olympics Winterspiele in Todtnauberg am Wochenende wanderte die Ausrichterfahne jetzt offiziell an Sportbürgermeister Lothar Quast. Die Sommerspiele der SOBW sind das größte inklusive Sportereignis Baden-Württembergs. Zu den Wettbewerben in 14 olympischen Sportarten kommen mehr als 1000 Athleten sowie 1000 Betreuer nach Mannheim. Die Special Olympics wenden sich an Sportler mit geistiger oder mehrfacher Behinderung.

„Mannheim hat große Erfahrungen mit sportlichen Großveranstaltungen, ist offen, tolerant und vor allem eine Stadt der Vielfalt“, sagte Bürgermeister Lothar Quast im Schnee von Todtnauberg. „Gemeinsam mit den vielen Sportvereinen und Institutionen, die an unserer Ausrichterbewerbung mitgewirkt haben, sehen wir den Sommerspielen voller Vorfreude entgegen und möchten allen Sportlern ein guter Gastgeber sein.“ Die Spiele in Mannheim sollen demnach etwas ganz Besonderes sein. „Denn sie sind nicht nur Qualifikationsturnier für die folgenden Nationalen Spiele in Berlin, sondern auch Vorbote der Special Olympics Weltspiele, die 2023 erstmals in Deutschland und ebenfalls in Berlin stattfinden werden. Wir freuen uns, Teil dieser Entwicklung zu sein, um mehr Teilhabe im Sport zu erreichen“, sagte Quast.

Bei den viertägigen Landes-Sommerspiele werden rund 1000 Athleten mit geistiger und mehrfacher Behinderung aus dem ganzen Bundesland in 14 verschiedenen Sportarten in Mannheim antreten. Darunter befinden sich Sportarten wie beispielsweise Leichtathletik, Schwimmen, Tischtennis, Beachvolleyball oder Boccia. Gemeinsam mit vielen Helfern, Offiziellen und Betreuern werden somit rund 2000 Beteiligte über vier Tage in Mannheim erwartet. Die Sommerspiele von Special Olympics stellen dabei das größte inklusive Sportereignis Baden-Württembergs dar.

Vorfreude auf die Veranstaltung

Das Ende der Winterspiele in Todtnauberg läutet damit die knapp zweijährige Vorbereitungszeit ein, in der die Stadt Mannheim gemeinsam mit den SOBW die Planungen der Landesspiele 2021 vorantreibt. Federführend wird dabei der städtische Fachbereich Sport und Freizeit die Aufgaben der Ausrichterstadt übernehmen. Fachbereichsleiter Uwe Kaliske verwies auf die „Erfahrungen unseres Fachbereichs besonders in der Veranstaltungsorganisation“. Man woll die Landes-Sommerspiele zu einem tollen Erlebnis für alle Beteiligten machen. „Die Vorfreude auf die Umsetzung der vielen Ideen, die im Rahmen der Bewerbung entstanden sind, ist riesig“, sagte Kaliske.

Sportbürgermeister Lothar Quast lobte nach der Übergabe der SOBW-Fahne die Organisation der Winterspiele in Todtnauberg und beglückwünschte die Athleten zu ihren Leistungen, von denen er sich über den Tag hinweg ein Bild machen konnte. Beim Besuch der Wettbewerbe im Ski-Alpin und Snowboard überreichte Sportdezernent Quast die Medaillen an die strahlenden Sieger. red

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 29.01.2019