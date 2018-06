Mannheim als Nizza am Rhein

Anzeige

Video Lokales "Filmschätze retten": Herbstcorso am 1. Oktober 1967

Aber dieses „Beiwerk“ ist schon sehr schmückend. In flotter, bunter Herbstmode gekleidete Mannequins – wie man Models damals nennt – winken grazil von Wagen, die von bunten Blüten umrankt den Berliner Bär zeigen oder das Brandenburger Tor. Anlass sind die „Berliner Wochen“ des Einzelhandels. „Der Asphalt wird zur Präsentiermeile“, formuliert es Helen Heberer, Vorsitzende vom Freundeskreis Marchivum, die den Stummfilm vertont hat, und betont: „Selten finden Wohlstand und Konsum der 1960er Jahre so bildhaft ihren Ausdruck!“

Dabei geht es nicht allein um Konsum. Auch Kleingärtner und Pudelclub beteiligen sich an dem Corso, Musikgruppen und Reiter. Die Aufnahmen sind darüber hinaus ein herrliches Zeitdokument über die damalige Mode hinaus. Man erkennt Namen längst nicht mehr existierender Geschäfte wie Melbert, Mages, Hertie. Sie zeigen zudem die noch als Parkfläche mit Parkuhren genutzten Kapuzinerplanken, blau uniformierte Stadtpolizisten, den Paradeplatz ohne Blumenbeete – dafür mit vielen Menschen.

Dabei sind, verrät Heberer, die Organisatoren gar nicht zufrieden mit der Resonanz auf diesen einen Kilometer langen „Herbst-Corso“. Es werden nämlich nur 60 000 Zuschauer gezählt. Im Frühjahr dagegen sind es stets bis zu 350 000 Menschen, beim eigentlichen, viel größeren Blumencorso. Ab 1961 wird er stets parallel zur Maimarkt-Eröffnung vom Verkehrsverein und den Geschäftsleuten der Innenstadt, die sich zu einer Werbegemeinschaft zusammenschließen, organisiert.

40 000 Nelken pro Wagen

„Nizza am Rhein“ nennt man damals die Quadratestadt daher manchmal, so prachtvoll ist das Blütenmeer der Wagen, so riesig die Zuschauerresonanz. Keine andere Stadt, so heißt es damals, werbe so aufwendig, so fantasievoll für seinen Handel. Allein ein einziges Kaufhaus ordert für seinen Wagen 40 000 Nelken, eine Versicherung 30 000 Nelken – von der italienischen Riviera eingeflogen. Zehn Fanfarenzüge und sieben Kapellen werden zum Beispiel 1966 gemeldet. Selbst Karlsruhe beteiligt sich, schickt einen Wagen zum Mannheimer Blumencorso, um auf seine Bundesgartenschau 1967 aufmerksam zu machen.

Doch 1971 ist es vorbei mit der Mannheimer Blütenpracht. Obwohl schon terminiert, wird der Corso wenige Wochen vorher abgesagt. Er hätte, so die offizielle Begründung, das Niveau der Vorjahre nicht erreichen können. Es fehlen Teilnehmer und Geldgeber, die Konzernzentralen der großen Bekleidungs- und Kaufhäuser winken ab. „Ich stehe am Grabe meines Lieblingskindes, aber ich glaube an eine Auferstehung“, wird damals Paul Kunze (Pelz-Kunze) als Vorsitzender der Werbegemeinschaft zitiert. Doch die Hoffnung, dass es zur Bundesgartenschau 1975 wieder einen Blumencorso gibt, erfüllt sich nicht.

