Mannheim am Start

Vier Tage lang wird Hamburg zur Pophauptstadt Europas, wenn vom 19. bis 22. September rund um St. Pauli das Reeperbahn Festival steigt. Mittendrin: Mannheim. Auf dem Empfang „Meet the Mannheimers“ präsentiert die Popakademie Baden-Württemberg gemeinsam mit der Music Commission Mannheim und „I’m Sound“, der Mannheimer Versicherung für Musik am Strom, drei eigene Live-Bands. Im Indra Club (Große Freiheit 64) treten die Musikgruppen Madanii, Blinker und Riot of Colours am Donnerstag, 20. September, auf. Auch der Mannheimer Nachtbürgermeister Hendrik Meier ist in Hamburg zu Gast. Im Laufe des Abends wird der Veranstalterverband Eventkultur Rhein-Neckar unter anderem auch eine Studie zum Thema „Musikwirtschaft in der Metropolregion Rhein-Neckar“ vorstellen. Einlass für den Empfang ist um 19 Uhr.

Das Hamburger Reeperbahn Festival findet in diesem Jahr zum 13. Mal statt. An vier Tagen werden mehr als 500 nationale und internationale Bands und Künstler in 90 Spielstätten präsentiert. mica

