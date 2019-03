Mannheim benennt wieder Vertreter für Landeshauptstadt

„Ich freue mich wahnsinnig, denn Mannheim ist eine tolle Stadt“, sagt Jochen Schönmann. Ab 15. Mai wird er diese Stadt offiziell vertreten – als neuer „Leiter der Kontaktstelle zur Landesregierung der Stadt Mannheim“, so sein offizieller Titel. Er tritt damit die Nachfolge von Dietmar von Hoyningen-Huene an, der bereits vor drei Jahren sein Amt als – wie er immer genannt und begrüßt wurde – „Botschafter Mannheims“ aufgegeben hatte.

Schönmann arbeitet derzeit als Sprecher von Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne) und ist auch selbst Mitglied der Partei. Der 44-Jährige hat lange in Stuttgart gewohnt, ist aber jetzt gerade wieder nach Mannheim gezogen – auf eine Konversionsfläche. Sein Büro wird er künftig im Rathaus haben, direkt zugeordnet dem persönlichen Referenten des Oberbürgermeisters, Petar Drakul. Er ist Angestellter, aber wird vergleichbar besoldet werden wie die am höchsten eingestuften Beamten der Stadt.

Idee von OB Kurz

Ein festes Büro der Stadt in Stuttgart soll es indes nicht mehr geben; die Räume wurden 2017 gekündigt. „Man hat mir hie und da angeboten, zu arbeiten, aber es ist ohnehin wichtiger, Leute im Parlament, bei Abendveranstaltungen zu treffen, dazu habe ich nach sieben Jahren in Stuttgart ein gutes Netzwerk“, so Schönmann. Der Sitz im Rathaus habe den Vorteil, dass er „gut eingebunden werden kann in die Themen und Projekte der Stadt und sehen kann, wen ich mit wem verbinden muss“. Er wolle „gern nach Kräften helfen, das Bewusstsein für wichtige Mannheimer Projekte zu schärfen und für die nötige Unterstützung zu werben“, so Schönmann.

Oberbürgermeister Peter Kurz sieht in ihm „eine Persönlichkeit, die aufgrund ihrer bisherigen beruflichen Tätigkeit bestens als Leiter der Kontaktstelle geeignet ist“, da er die generellen Abläufe und Mechanismen der Ministerien auf der politischen Ebene wie auf der Verwaltungsebene wisse.

„Mit ihm haben wir jemanden gefunden, der sowohl Mannheim als auch das Land kennt und deshalb schnell loslegen kann“, begründete er die Wahl Schönmanns. Themen gebe es „jede Menge“, verweist kurz auf Nationaltheater, Uniklinikum, Ankunftszentrum, Bundesgartenschau oder die Entwicklung von Konversionsflächen.

Nach seiner Wahl zum Oberbürgermeister 2007 nahm Kurz die Idee eines Mannheimer „Botschafters“ in Angriff und stellte sie beim Neujahrsempfang 2008 vor. Am 2. September 2008 wurde das Büro dann in Stuttgart, in der Nähe vom „Haus der Wirtschaft“, eröffnet – es war in dieser Form einmalig in Deutschland.

Die Leitung übernahm der frühere Hochschulrektor Dietmar von Hoyningen-Huene ehrenamtlich. Er hatte einen Mitarbeiter in der Besoldungsgruppe A 14 (vergleichbar Oberstudienrat). Dessen Aufgabe war es, Landtagsdrucksachen nach für Mannheim relevanten Themen zu durchforsten, Termine zu vereinbaren sowie die Fördertöpfe aller Ministerien darauf zu prüfen, ob die Stadt hierfür Projekte melden kann.

Ein großer Freund dieser Konstruktion war der frühere Ministerpräsident Günter Oettinger – er hatte Mannheim sogar ausdrücklich geraten, in dieser Weise mehr Präsenz in der Landeshauptstadt zu zeigen.

Doch Oettingers Nachfolger Stefan Mappus (CDU) und Winfried Kretschmann (Grüne) schränkten die Kontakte ein. Hoyningen-Huene hatte aber noch regelmäßig direkte Gespräche in den Führungsebenen der Ministerien. Bis sie im Vorfeld des OB-Wahlkampfs 2015 eingestellt wurden, organisierte Hoyningen-Huene in Stuttgart sieben „Mannheim-Abende“, bei denen sich Unternehmen und Wissenschaft der Stadt – von Kreativwirtschaft bis zur Biotechnologie – hochkarätig präsentieren konnten.

Räume 2017 gekündigt

2016 verabschiedete sich Hoyningen-Huene mit damals 72 Jahren endgültig in den Ruhestand. Auf 40 Seiten konnte er seine Erfolge dokumentieren. „Einen 1:1-Ersatz für jemanden wie Hoyningen-Huene, eine Persönlichkeit mit dem Profil und dem Hintergrund, das gibt es aber nicht und kann es nicht geben“, so der Oberbürgermeister damals.

Er beauftragte dann seinen persönlichen Referenten Petar Drakul, der zuvor viereinhalb Jahren im Integrationsministerium gearbeitet hatte, die Kontakte in Stuttgart zu pflegen. Als der Mitarbeiter des Stuttgarter Büros, Eberhard Keller, 2017 zum Bürgermeister der schwäbischen Stadt Ebersbach an der Fils gewählt wurde, löste die Stadt das Büro auf. Man suche aber einen Nachfolger für diese Aufgabe mit Sitz in Mannheim, hieß es schon 2017.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 14.03.2019