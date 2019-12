Mannheim: Betrunkener Autofahrer fährt in Gleisbett und bleibt stecken

Mannheim.Ein betrunkener Autofahrer ist am frühen Samstagmorgen in Mannheim in das Gleisbett einer Straßenbahnhaltestelle gefahren. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der Mann mit seinem Wagen gegen 6 Uhr in die Gleise an der Haltestelle Rheinstraße. Dort blieb er stecken.

Dadurch war die Strecke für die Bahnen in beide Richtungen blockiert. Der Straßenbahnverkehr der Linien 4,6, und 9 von und nach Ludwigshafen musste in beide Richtungen eingestellt werden.Gegen 7.30 Uhr war das Auto geborgen und die Strecke ist wieder frei. Nach Angaben der Polizei hatte der Mann einen Alkoholwert von über 1,5 Promille. Es entstand lediglich ein Sachschaden an dem Auto des betrunkenen Mannes. Die Schienen wurden durch den Unfall nicht beschädigt. Die Polizei entnahm dem Mann eine Blutprobe. Sein Führerschein wurde einbehalten.