Mannheim: Bewaffneter Räuber überfällt Kiosk

Mannheim.Ein bewaffneter Räuber hat am Samstagvormittag einen Kiosk in Mannheim-Käfertal überfallen. Wie die Polizei mitteilte, bedrohte der Täter kurz vor 11.30 Uhr den 26-jährigen Angestellten des Kiosks in der Mußbacher Straße mit einer schwarzen Pistole und forderte Bargeld. Nachdem der Angestellte die Tageseinnahmen ausgehändigt hatte, verließ der Täter den Verkaufsraum und flüchtete zu Fuß in Richtung Weinheimer Straße.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: Etwa 1,70 Meter groß, 20 bis 30 Jahre alt, etwas kräftige Statur, leichter Bartwuchs, dunkelblaues Poloshirt, dunkelblaue Basecap, dunkle Hosen. Der Angestellte wurde nicht verletzt. Wie hoch die Beute ist, muss noch ermittelt werden.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 174 4444 bei der Polizei zu melden.