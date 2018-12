Mannheim: Bewaffneter Überfall auf Supermarkt in Neckarstadt

Mannheim.Gegen 21.15 Uhr hat am Samstag ein Mann, vermutlich bewaffnet mit einer Schreckschusspistole, ein Geschäft in der Langen Rötterstraße in der Neckarstadt-Ost überfallen. Er erbeutete Geld in unbekannter Höhe. Die Polizei fahndete am späten Abend noch nach dem Täter.

Nach Aussagen von Zeugen vor Ort hatte der Täter zusammen mit mehreren anderen Personen zunächst den Rewe-Markt auf der

