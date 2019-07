Das Feuer im Hochhaus Neckarpromenade 15 ist gelöscht. Wann die rund 550 Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren können, wird aber erst heute Vormittag von den Eigentümern, der Hausverwaltung und der Stadt geklärt, wenn Sachverständige das Gebäude untersucht haben. In den von der Stadt zur Verfügung gestellten Ersatzunterkünften, darunter ein zuletzt von Flüchtlingen bewohnter Block in Benjamin Franklin Village sowie Notwohnungen der GBG, hat nach Informationen dieser Zeitung aber niemand übernachtet. Rund 80 Hausbewohner nutzten jedoch das kurzfristige Angebot der Eigentümer der Neckaufer-Hochhäuser, im Ludwigshafener Hotel Excelsior zu schlafen.

Die letzten 15 Einsatzkräfte waren gegen 23.30 Uhr wieder auf der Feuerwache eingerückt. Zunächst hatte die Feuerwehr vermutet, dass sie die ganze Nacht brauchen wird, das Feuer zu löschen. "Es ging dann doch schneller als gedacht", so Bernhard Kunkel, der stellvertretende Kommandant. Es sei aber "ein enormer Kraftakt" gewesen, bis alle Glutnester erstickt worden seien. "Es hat an mehreren Stellen geglimmt, wir mussten überall die Klappen öffnen und dann massiv Wasser einleiten. Im Einsatz waren insgesamt über 275 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdiensten und Technischem Hilfswerk, dazu mehr als 50 Polizeibeamte.

Video Lokales Mannheim: 30 Personen durch Brand in Hochhaus verletzt – 550 Bewohner evakuiert Mannheim, 08.07.19: In einem Müllschacht an der Mannheimer Neckarpromenade ist am frühen Montagmorgen ein Brand ausgebrochen, wodurch ein 29-stöckiges Hochhaus verqualmt worden ist. Inzwischen zählen Rettungskräfte 30 Verletzte. (Quelle: RNF) Mannheim, 08.07.19: In einem Müllschacht an der Mannheimer Neckarpromenade ist am frühen Montagmorgen ein Brand ausgebrochen, wodurch ein 29-stöckiges Hochhaus verqualmt worden ist. Inzwischen zählen Rettungskräfte 30 Verletzte. (Quelle: RNF)

Rauch breitete sich aus

Zunächst ging die Feuerwehr am Montag davon aus, dass nur Abfall brennt. Doch dann stellte sich heraus, dass die Flammen die Dämmung des Abwurfschachts erfasst und dort an zahlreichen Stellen einen sich weiter ausbreitenden Schwelbrand ausgelöst haben, der nur schwer zu löschen ist.

„Das Feuer hat sich quasi versteckt“, so Gremm: „Wir müssen mit Brachialgewalt versuchen, an die Glutnester heranzukommen“, erläuterte er am Montag. Dazu werde die Feuerwehr mit Unterstützung des Technischen Hilfswerks den Schacht, der sich vom zweiten Untergeschoss bis zum 30. Stockwerk erstreckt, überall aufstemmen.

„Wir mussten erkennen, dass diese Brandbekämpfung keinen Sinn macht, wenn noch Bewohner im Haus sind. Daher haben wir uns zu einer Evakuierung entschlossen“, sagte Specht. Durch die Löscharbeiten würde sich verstärkt Rauch und Ruß im gesamten Haus ausbreiten.

Anfangs waren die Bewohner noch aufgefordert worden, auf den Balkonen oder in den Wohnungen zu bleiben. Wer Symptome von Rauchgasvergiftung zeigte, wurde vom Rettungsdienst herausgeholt und ambulant in einer benachbarten Schule versorgt – insgesamt 30 Personen. Ins Krankenhaus musste aber niemand. „Alle hatten nur leichte Beschwerden“, so Dominik Hinel. Einsatzleiter Rettungsdienst.

Zur Schadenshöhe und Brandursache konnte die Polizei zunächst noch keine Angaben machen.