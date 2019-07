Blaulicht

Mannheim: Brand in Hochhaus an der Neckarpromenade

In einem Müllschacht eines Hochhauses an der Mannheimer Neckarpromenade ist am frühen Montagmorgen ein Brand ausgebrochen, bei dem nach derzeitigem Stand 20 Personen verletzt worden sind. Über den Müllschacht ist Rauch ins Gebäude gelangt.