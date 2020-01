Mannheim: Brand in Müllbeseitigungs-Betrieb - Fenster und Türen geschlossen halten

Im GAS-Abfallbeseitigungs-Betrieb auf der Friesenheimer Insel in Mannheim ist am frühen Freitagmorgen ein Brand ausgebrochen. Das teilte die Feuerwehr in einer ersten Erklärung mit. Demnach habe ein Müllhaufen aus bislang noch unklarer Ursache Feuer gefangen. Wie ein Sprecher der Feuerwehr auf Anfrage mitteilte, habe man um 7.13 Uhr eine starke Rauchentwicklung gemeldet bekommen.

Der Rauch ziehe in Richtung Mannheim-Sandhofen, auch die Stadtteile Waldhof, Gartenstadt und Scharhof könnten betroffen sein. Anwohner werden dazu aufgefordert, Fenster und Türen zunächst geschlossen zu halten. Die Stadt Mannheim gab hierzu auch über die Katastrophen-Warnapp NINA eine entsprechende Meldung heraus. Die Löscharbeiten sind in vollem Gange.