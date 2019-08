Mannheim: Brutaler Angriff auf Studenten - 24-Jähriger wegen Totschlags angeklagt

Symbolbild © dpa

Mannheim.Wegen versuchten Totschlags und schwerer Körperverletzung hat die Staatsanwaltschaft Mannheim gegen einen 24-jährigen Mann Anklage erhoben. Wie die Staatsanwaltschaft mitteilte, soll der junge Mann Anfang März einen Studenten in der Mannheimer Innenstadt zu Boden geworfen und ihm mehrfach ins Gesicht getreten haben.

Der 24-Jährige befand sich mit drei weiteren Personen in der Nacht des 8. März an der Straßenbahnhaltestelle Markplatz in G1. Der 24-Jährige und seine Begleiter sollen mit einer Gruppe aus neun Studenten grundlos verbal und auch körperlich Streit gesucht haben. Im Lauf dieses Streits soll er den Studenten angegriffen und den am Boden liegenden Mann ins Gesicht getreten haben. Dabei soll habe er geäußert, ihn umbringen zu wollen und seinen möglichen Tod gebilligt.

Der Student erlitt eine komplizierte Fraktur des Mittelgesichts und einen Unterkieferbruch. Er befand sich über eine Woche in stationärer Behandlung im Krankenhaus und musste operiert werden. Der 24-Jährige soll darüber hinaus noch einen weiteren Studenten gegen den Oberkörper getreten haben. Dieser erlitt eine Schulterprellung. Der Angeklagte bestreitet den Tatvorwurf und befindet sich in Untersuchungshaft.