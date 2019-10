Mannheim: Durchsuchungen und Festnahmen wegen Verdachts des Drogenhandels

Mannheim.Die Polizei hat am Dienstagabend, 8. Oktober, in Mannheim eine Durchsuchungs- und Festnahmeaktion durchgeführt. Dies teilten Polizeipräsidium und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Presseerklärung am Montag mit. Der Einsatz erfolgte unter Federführung der Ermittlungsgruppe Rauschgift, mit Unterstützung durch Kräfte des Polizeipräsidiums Einsatz, des Landeskriminalamtes und des Mobilen Einsatzkommandos. Er war gegen mehrere Personen gerichtet, die im dringenden Tatverdacht stehen, in den Stadtteilen Rheinau und Neckarau einen bandenmäßigen Handel mit Drogen betrieben zu haben.

Durch langwierige offene und verdeckte Ermittlungen sind laut Mitteilung zahlreiche Tatverdächtige mit überwiegend türkisch-libanesischem Hintergrund ermittelt worden. Die Gruppierung sei dringend verdächtig, Handel mit Kokain und Marihuana im dreistelligen Grammbereich betrieben zu haben. Im Verlaufe der Ermittlungen seien rund 64 Gramm Kokain, 45 Gramm Marihuana sowie eine Schreckschusswaffe mit Schalldämpfer, die von einer scharfen Schusswaffe nicht zu unterscheiden war, sichergestellt worden. Durchsucht wurden 15 Wohn- und Gewerbeobjekte im Mannheimer Süden. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim Haftbefehle gegen drei 21 bis 29 Jahre alte Männer erwirkt. Alle drei wurden nach Vorführung beim Haft- und Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Mannheim und Eröffnung der Haftbefehle in verschiedene Justizvollzugsanstalten eingeliefert. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und der Ermittlungsgruppe Rauschgift gegen die Tätergruppierung dauern an.