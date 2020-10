Mannheim einer der besten Start-up-Standorte

Als im September der Deutsche Start-up-Monitor veröffentlicht wurde, war Christian Sommer kritisch. Er ging ihm nicht weit genug, nicht tief genug. „Leider teilt die Studie nur sehr grob nach Bundesländern ein“, erklärte der Geschäftsführer von Next Mannheim, der städtischen Gesellschaft, die die Stadtentwicklung und Kreativwirtschaft fördert und begleitet. Er und sein Team wollten mehr wissen. Und siehe da: Mannheim ist einer der gründungsaktivsten Standorte Deutschlands.

„Mannheim schnitt schon bei dem Start-up-Detektor sehr gut ab“, sagt Sommer. „Weil Baden-Württemberg auch beim Start-up-Monitor so gut dastand, wollten wir eine Regionalauswertung.“ Die habe man beim Bundesverband Deutsche Start-ups angefragt – und auch bekommen. Man habe wissen wollen: Trägt die Arbeit, die die Stadt in Innovationen steckt, Früchte? Ist das, was sie tut, auch richtig?

Das Ergebnis: Mannheim ist auch im Städtevergleich ein herausragend gutes Umfeld für Gründerinnen und Gründer. 90 Prozent der Befragten bescheinigen der Stadt ein sehr gutes bis gutes Ökosystem. Kein anderer größerer Standort im Deutschen Start-up Monitor wird von den Gründerinnen und Gründern besser bewertet.

Gründerinnen unterrepräsentiert

„Außerdem waren wir positiv überrascht von der Gründungsaktivität“, erklärt Sommer. 17 Gründungen kommen hier auf 100 000 Einwohner. Auch hier belegt die Quadratestadt im kommunalen Vergleich Platz eins. Auf ganz Deutschland ausgedehnt, liegt Mannheim sogar fast um ein Achtfaches über dem Durchschnitt (2,2 Gründungen pro 100 000 Einwohner). „Seit über 20 Jahren verfolgen wir diese Strategie, jetzt schlagen sich diese Anstrengungen in Zahlen, Statistiken und Umfragen nieder“, freut sich Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD).

Und jetzt? Arbeit erledigt? „Nein, auf keinen Fall – wir fangen gerade erst an“, sagt Sommer. Auch der Rathauschef sieht hier nur ein „Zwischenergebnis auf dem Weg, die Rahmenbedingungen für junge, digitale und innovationsfreudige Unternehmen weiter zu verbessern“. Ein Projekt hebt Sommer besonders hervor: „Wir haben eine Kooperation mit dem Bach- und dem Ursulinen-Gymnasium.“ Hier biete man den Abi-Jahrgängen ein einjähriges Seminar an. Dort entwickeln sie Geschäftsideen, erstellen einen Business Plan und lernen, welche Herausforderungen beim Gründen auf sie zukommen.

Ziel ist es, früh fürs Gründen zu begeistern. Und: „Wer schon mal so weit ist und einen Business Plan für seine Geschäftsidee erstellt hat, baut später vielleicht darauf auf.“ Vor allem freut sich Sommer über die rege Teilnahme von Mädchen an dem Projekt. Denn die Frauenquote bei Mannheimer Gründungen sei eines der weniger erfreulichen Ergebnisse aus der Regionalauswertung des Start-up-Monitors.

Von allen Gründungen in Mannheim wurden nur 14,9 Prozent von Frauen aus dem Boden gestampft. Dabei bewegt sich das hiesige Ökosystem zwar auf ähnlichem Niveau wie der Rest Deutschlands. Trotzdem will man das nicht auf sich sitzen lassen. „Wir werden noch intensiver über Konzepte sprechen, wie wir mehr Frauen zum Gründen bewegen können.“ Teil dieser Arbeit ist das Gründerinnenzentrum Gig 7. Hier werden Workshops angeboten, es gibt kostenlose Beratungsgespräche, und Frauen werden untereinander vernetzt.

