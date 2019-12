Mannheim: Eingeschleuste Personen in Lkw entdeckt

Mannheim.Die Polizei hat am Samstag auf dem Firmengelände einer Spedition in Mannheim-Friedrichsfeld drei mutmaßlich eingeschleuste Afghanen aus einem Lkw befreit.

Wie die Beamten mitteilten, wurde gegen 10.45 Uhr die Landespolizei durch einen Disponenten darüber informiert, dass ein Fahrer Klopfgeräusche aus seinem Auflieger vernommen habe. Im Beisein von Beamten der Ladenburger Polizei öffnete der Fahrer den bis dahin versiegelten Frachtraum. Darin befanden sich drei Afghanen im Alter von 15 und 18 Jahren. Sie waren notdürftig mit Decken und Lebensmitteln ausgestattet. In einer ersten notärztlichen Untersuchung vor Ort sei festgestellt worden, dass es den Personen gut gehe und keine ärztliche Behandlung erforderlich sei, so die Polizei.

Zur weiteren Ermittlung wurden die drei Afghanen sowie der Fahrer zuständigkeitshalber auf die Dienststelle der Bundespolizei zum Mannheimer Hauptbahnhof gebracht. Das Fahrzeug wurde sichergestellt. Ermittler der Bundespolizei haben die Spurensicherung am Fahrzeug übernommen und vernahmen die beteiligten Personen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen seien die Personen durch unbekannte Schleuser nach Serbien gebracht worden, so die Polizei. Hier stiegen sie auf die Ladefläche des LKW. Der Fahrer habe nach übereinstimmenden Aussagen keinerlei Kenntnis über seine zusätzliche Ladung gehabt. Auch stellte er bei Fahrtunterbrechungen keine Beschädigungen an seinem Auflieger fest, welche einen Zustieg in den ermöglicht hätten. Erst als der Auflieger am Zielort von der Zugmaschine abgekoppelt werden sollte, bemerkte der Fahrer ein Klopfen, woraufhin er umgehend seinen Disponenten und die Polizei verständigte.

Der Fahrer des Lastzuges konnte nach seiner Vernehmung die Dienststelle verlassen. Gegen ihn bestehe kein Tatverdacht. Die drei Afghanen äußerten ein Schutzersuchen. Nach Abschluss aller Maßnahmen konnten sie ebenfalls die Dienststelle verlassen und wurden in die Landeserstaufnahmeeinrichtung Karlsruhe beziehungsweise ein Kinderheim gebracht.

Die Ermittlungen in diesem Fall dauern an.