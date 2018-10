Mannheim: Eisenhauer und Kamrad führen SPD-Liste an

Mannheim.Die Mannheimer SPD geht mit Ralf Eisenhauer und Lena Kamrad an der Spitze in die Kommunalwahl 2019. Der Parteitag wählte die beiden am Samstag mit großer Mehrheit auf Platz eins und zwei der Liste. Eisenhauer bekam 97 von 99 Stimmen, Kamrad 92 von 99 Stimmen.

Zuvor riefen der SPD-Kreisvorsitzende Stefan Fulst-Blei und Ralf Eisenhauer, der schon derzeit die Fraktion im Gemeinderat

...