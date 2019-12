Mannheim.In einem 14-stöckigen Hochhaus im Mannheimer Stadtteil Herzogenried ist am Dienstagmittag ein Feuer ausgebrochen. Etwa 50 Personen mussten ins Freie gebracht werden, elf Personen wurden verletzt, darunter sieben Kinder. Das teilte die Stadt mit.

In der Brandwohnung befanden sich nach Angaben der Stadt keine Menschen, jedoch drei Katzen. Zwei von ihnen überlebten das Feuer nicht, eine dritte wurde befreit und sollte von einem Tierarzt untersucht werden.

Das Feuer war gegen 12.30 Uhr in einer Wohnung im 5. Obergeschoss in der Straße Am Brunnengarten 15 ausgebrochen. Durch den Brand stieg auch Rauch in die darüberliegenden Stockwerke auf, so dass die Bewohner von dort ins Freie gebracht werden mussten. Das Feuer konnte rasch gelöscht werden. Danach wurde untersucht, ob die Wohnungen, deren Türen teilweise aufgebrochen wurden, nun noch bewohnbar sind.

Video Lokales Herzogenried in Mannheim: Brand in Hochhaus - 00:41 Mannheim, 03.12.2019: In einem Hochhaus der Herzogenriedbebauung, am Brunnengarten 14, ist im fünften Obergeschoss ein Feuer ausgebrochen. Die Aufnahmen zeigen den Brand und einen Feuerwehreinsatz im Einsatz auf der Hochleiter. Quelle: Zaprasis Mannheim, 03.12.2019: In einem Hochhaus der Herzogenriedbebauung, am Brunnengarten 14, ist im fünften Obergeschoss ein Feuer ausgebrochen. Die Aufnahmen zeigen den Brand und einen Feuerwehreinsatz im Einsatz auf der Hochleiter. Quelle: Zaprasis

Die Verletzten wurden vor Ort ärztlich betreut und auf eine Rauchgasvergiftung untersucht. Bewohner, die das Haus verlassen mussten, wurden zunächst in Bussen der RNV versorgt.

Vor Ort waren insgesamt rund 100 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst, zudem Polizei, Rettungsdienst, Notfallseelsorger und die Tierrettung. Die Brandursache ist noch unklar.