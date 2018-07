Mannheim: Exhibitionist hetzt Hund auf zwei junge Frauen

Anzeige

Belästigung am Mannheimer Strandbad

Schon am Freitagnachmittag belästigte ein Unbekannter kurz vor dem Parkplatz des Strandbades in Mannheim-Neckarau eine 66-jährige Frau. Wie die Polizei mitteilte, war die Frau gegen 16.45 Uhr im Waldpark unterwegs, als sie den Exhibitionisten bemerkte, der am Waldrand stand und sich unsittlich anfasste. Der Mann wurde wie folgt beschrieben: 1,70 Meter groß, schwarzes Haar mit Geheimratsecken, bekleidet mit hellem T-Shirt und heller Hose sowie Sonnenbrille.

Exhibitionist in Bammental festgenommen

Zu einer Festnahme wegen Exhibitionismus kam es ebenfalls am Freitagnachmittag in Bammental, nachdem ein 23-jähriger Mann sich vor einer 16-Jährigen entblößt hatte. Sie stieg an der Haltestelle Bammental-Reilsheim aus der Bahn aus, als sie im Bereich des Fußwegs zum Silcherweg den Mann bemerkte. Dieser manipulierte bei offener Hose an seinem Geschlechtsteil. Die Jugendliche begab sich umgehend nach Hause und redete mit ihrer Mutter. Beim Blick aus dem Fenster konnten die beiden Frauen den Mann erneut beim Onanieren beobachten. Sie riefen die Polizei, die den 23-Jährigen kurz darauf festnehmen konnte.

Junge Frau in Germersheim von Exhibitionist in Auto verfolgt

Bereits am Freitagvormittag hat sich eine 31-jährige Frau bei der Polizei gemeldet, dass sie am Bahnhof in Germersheim von einem Autofahrer verfolgt werde, der auf dem Fahrersitz onanieren würde. Eine Streife konnte den 43-jährigen Mann in seinem Auto ausfindig machen. Er sei lediglich mit einem T-Shirt bekleidet gewesen, sein Glied habe der Beschuldigte mit einem Handtuch verdeckt. Der Tatverdächtige wurde auf eine Dienststelle gebracht und ein Strafverfahren wurde eingeleitet.