Mannheim: Fahrzeugbrand greift auf Gebäude über

Mannheim.Ein Fahrzeugbrand hat am Samstagmittag im Mannheimer Stadtteil Friedrichsfeld auf ein Gebäude übergegriffen. Nach Angaben eines Sprechers der Polizei geriet das in der Vogesenstraße abgestellte Auto gegen 12.30 Uhr aufgrund eines technischen Defektes in Flammen.

Verletzt wurde bei dem Feuer niemand. Anwohner konnten Gebäude rechtzeitig verlassen. Während der Löscharbeiten war die Vogesenstraße kurzzeitig gesperrt. Im Verlauf der Einsatzmaßnahmen musste mittels Drehleiter die Dachhaut für Nachlöscharbeiten eröffnet werden.

Die Schadenshöhe kann noch nicht abgeschätzt werden.