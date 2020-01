Nachdem am frühen Freitagmorgen im GAS-Abfallbeseitigungsbetrieb auf der Friesenheimer Insel in Mannheim ein Feuer ausgebrochen ist, sind die Flammen nun unter Kontrolle. Das teilten Feuerwehr und Stadt Mannheim unabhängig voneinander mit. Nach derzeitigen Informationen hatte ein Müllhaufen aus bislang noch unklarer Ursache Feuer gefangen. Wie ein Sprecher der Feuerwehr auf Anfrage mitteilte, hatten Mitarbeiter der BASF die Flammen um 7.13 Uhr zuerst wahrgenommen und daraufhin die Feuerwehr verständigt.

Wie der Sprecher später ergänzte, habe man den Brand nun im Griff, "nun muss der brennende Müll langsam abgebaggert und komplett gelöscht werden." Dieser Prozess nehme einiges an Zeit in Anspruch. Wie lange die Arbeiten genau andauern werden, war zunächst unklar. "Wir rechnen aber, dass es zumindest bis heute Mittag dauern wird", so der Fachmann der Feuerwehr. Der Müllberg, der sich laut Stadt über eine Fläche von circa 300 Quadratmetern erstreckt und etwas zehn Meter hoch ist, wird dafür auseinandergezogen und Stück für Stück abgelöscht.

Aufgrund der Wetterlage war am Morgen Rauch zunächst in Richtung Mannheim-Sandhofen gezogen, auch die Stadtteile Waldhof, Gartenstadt und Scharhof waren betroffen. Spezialisten der Stadt waren vor Ort mit Messfahrzeugen unterwegs, konnten jedoch keine schädliche Konzentration feststellen. Anwohner seien vorsorglich weiter dazu aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Stadt Mannheim hatte daher auch über die Katastrophen-Warnapp NINA eine entsprechende Meldung heraus. Die Löscharbeiten sind weiterhin im Gange.