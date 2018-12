Mannheim ganz in Weiß

2 Fotos ansehen Am Vogelstangsee bauen Annika (l.) und Erik einen Schneemann. © Schmidhuber

Der erste Schnee des Winters hat den Mannheimern am Sonntagmorgen eine weiß „bemalte“ Stadt beschert. Am Vogelstangsee zum Beispiel waren Kinder schon früh am Schlittenfahren und Schneemannbauen. Im Unteren Luisenpark ließen sich Freizeitfußballer auch durch den Schnee nicht vom Kicken abhalten. Weitere Bilder gibt es im Morgenweb. Dort können auch eigene Schneefotos hochgeladen werden. imo

