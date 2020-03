Mannheim geht auf Abstand

Auf den ersten Blick wirkt Mannheim wie an einem gewöhnlichen Frühlingstag. Jogger traben über die Friedrich-Ebert-Brücke, viele Menschen haben es sich auf der Neckarwiese gemütlich gemacht, und auch im Oberen Luisenpark sind viele Bänke an diesem sonnigen Nachmittag besetzt. Dass in der Stadt mehr als 70 Menschen mit dem Coronavirus infiziert sind, lässt sich nirgendwo ablesen. Und doch ist der Rhythmus der Stadt ein anderer als gewöhnlich.

Geschäfte, Bars und Kneipen sind bereits dicht. An Schulen findet ohnehin kein regulärer Unterricht mehr statt. Seit diesem Mittwoch sind auch Luisen- und Herzogenriedpark sowie die Spielplätze im Stadtgebiet geschlossen. Rhein- und Neckarwiese sind an diesem Tag zwar noch nicht gesperrt, sollen aber am Donnerstag folgen.

„Diese Schritte finde ich auch richtig“, sagt etwa die 30 Jahre alte Lena. Die wissenschaftliche Mitarbeiterin eines Instituts steht am Stephanienufer und blickt auf den Rhein. Sie könne im Homeoffice arbeiten, erzählt sie. Dass es Menschen gibt, die den Ernst der Situation in Zweifel ziehen und sich womöglich über die Vorgaben hinwegsetzen wollen, kritisiert die Frau. Nun müssten die Forderungen von Wissenschaft und Politik dringend eingehalten werden. Es habe sich etwa in China gezeigt, dass die Vermeidung sozialer Kontakte eine scharfe Waffe gegen das Virus ist.

An den Rheinwiesen sind am Mittwoch aber erst einmal noch zahlreiche Menschen unterwegs und genießen die Sonnenstrahlen. Ein Containerschiff tuckert den Fluss entlang. Es fällt auf, dass viele Frauen und Männer weniger dicht beisammen sind. Dennoch, die Menschen werden sich in den kommenden Wochen und Monaten noch weiter einschränken müssen. Weil die Zahl der Infektionen steigt und es im Land immer mehr Todesfälle gibt, gelten nun auch in Mannheim schärfere Regeln. So soll es keine Treffen und Veranstaltungen von mehr als zehn Menschen im öffentlichen Raum – auch unter freiem Himmel – geben. Wie Lena sagt, treffe sie zurzeit nicht viele Freunde, gehe bewusst auf Abstand. „Ich kann mir im Moment auch Umarmungen verkneifen. Es wird ja irgendwann wieder“, sagt sie. Menschen, die sich nicht an die Regeln hielten und noch immer das Bad in der Menge suchten, attestiert sie „falsch verstandenen Individualismus“. Dann geht sie heim.

Schimpftirade beim Absperren

Sich gegenseitig aus dem Weg zu gehen, bleibt indes schwierig in der Stadt. Haltestellen und Straßen sind zwar weniger stark bevölkert als in normalen Zeiten, von einer Geisterstadt zu sprechen wäre aber übertrieben. Das Virus hat bisher weder die Innenstadt noch die verschiedenen Ortsteile lahmgelegt.

Nicht alle sind vernünftig, wie etwa ein Mitarbeiter der Stadt erzählt. Er ist mit den Pflanzen für die Grünanlage rund um den Wasserturm beschäftigt, sein Ärger ist deutlich spürbar. Als er und seine Kollegen am Mittag mehrere öffentliche Bolz- und Spielplätze abgesperrt hätten, sei ihnen die eine oder andere Schimpftirade entgegengeschleudert worden. „Viele Menschen denken eben, sie wissen alles besser“, sagt er und winkt ab.

Im Oberen Luisenpark fällt der Unterschied zu normalen Zeiten auch auf. Der Spielplatz ist abgesperrt und weder nörgelnde Kinder noch schimpfende Eltern sind zu sehen. Allerdings bevölkern dutzende Sportler die Fläche rund um die Laufbahn. Zwar ist der Bereich für das Ganzkörpertraining mit einem rot-weißen Band abgesperrt – gut ein dutzend größtenteils junger Athleten trainieren dennoch eifrig Bauchmuskeln und Bizeps. „Ich weiß, dass man Sicherheitsabstand wahren soll. Und das versuche ich auch einzuhalten“, rechtfertigt sich der 29 Jahre alte Dirk Bilyk.

Wie er sagt, ist die sportliche Betätigung mit seinen Freunden das Einzige, was ihm in Zeiten der Krise geblieben sei. So habe der Student der Betriebswirtschaft seine zwei Jobs verloren. Da nun auch die Universität geschlossen sei, falle ihm daheim die Decke auf den Kopf. „Aber klar, ich will auch niemanden gefährden“, beteuert er. Künftig werde er wohl daheim trainieren.

Kaum ausgesprochen, stehen eine Frau und ein Mann des Kommunalen Ordnungsdienstes an der Anlage und fordern die Sportler auf zu gehen. „Stellen Sie sich einfach vor, Sie könnten infiziert sein und dadurch Familienmitglieder anstecken“, sagt der städtische Mitarbeiter. Er argumentiert sachlich und lässt gleichwohl keinen Zweifel an der ernsten Lage. Wie seine Kollegin sagt, reagierten die meisten Menschen einsichtig auf diese Art der Ansprache. Sie wird in den kommenden Tagen noch öfter zu hören sein.

