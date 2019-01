Mannheim: Gestohlener Linienbus auf der Rheinau gefunden

Mannheim.Zwei Unbekannte haben in der Nacht zu Sonntag in Mannheim einen Linienbus gestohlen und ihn auf ihrer Flucht beschädigt. Erst am Sonntagmittag bemerkte ein Zeuge das verschwundene Fahrzeug auf der Rheinau.

Wie die Polizei mitteilte, hatten sich die beiden Männer gegen 23.50 Uhr am Samstag Zugang zu einem Gelände in der Oskar-von-Miller-Straße in Mannheim-Käfertal verschafft, auf dem neue Linienbusse abgestellt waren. Den Tätern gelang es, sich zu einem weißen, 15 Meter langen Bus Zutritt zu verschaffen und diesen zu starten. Eine Zeugin beobachte, wie sich der Bus in Bewegung setzte, den Maschendrahtzaun durchbrach und nach rechts in die Oskar-von-Miller-Straße einbog.

Danach fuhr der Bus gegen einen am Straßenrand stehenden Baum und wurde stark beschädigt. Trotzdem setzten die Diebe ihre Fahrt in Richtung Kreisel fort, wendeten den Bus dort und fuhren danach zurück in Richtung Boveriestraße. Nachdem die Frau die Polizei verständigt hatte, nahm diese die Fahndung auf.

Am Sonntagmittag bemerkte ein Bürger den Bus im Hallenweg in Mannheim-Rheinau und verständigte gegen 12 Uhr die Polizei. Wie die Polizei auf Anfrage mitteilte, stellten die Beamten vor Ort fest, dass es sich tatsächlich um den gestohlenen Linienbus handelt. Ein Abschleppunternehmen brachte den Bus in eine Halle der Polizei. Dort wird er von der Spurensicherung untersucht. Von den Tätern fehlt immer noch jede Spur. Wie hoch der Sachschaden ist war am Sonntagmittag noch nicht bekannt.