Mannheim: Großeinsatz der Feuerwehr an Krankenhaus

Mannheim.Ein Feuer im Zentralinstitut für Seelische Gesundheit in der Mannheimer Innenstadt hat am Sonntagmorgen einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Wie die Feuerwehr mitteilte, wurden die Einsatzkräfte gegen 11.15 Uhr aufgrund eines Brandes in dem Krankenhaus alarmiert.

Als die Feuerwehrleute vor Ort eintrafen, stellten sie fest, dass lediglich ein Papierkorb in einem Patientenzimmer brannte. Das Feuer wurde schnell gelöscht und das betroffene, verrauchte Stockwerk gelüftet. Niemand wurde verletzt. Weil es sich um einen Brand in einem Krankenhaus handelt, war die Feuerwehr mit zwei Löschzügen und dem Einsatzführungsdienst vor Ort.