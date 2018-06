Anzeige

Mannheim.Altgediente Fans können es kaum fassen: Die US-Rock-Ikonen Guns N’ Roses starten ihr Freiluftkonzert auf dem Mannheimer Maimarktgelände fast pünktlich um 19.35 Uhr. Bei den Klassikern “It’s So Easy” (noch etwas leise) und “Mr. Brownstone” (schon etwas satter) ist der sichtlich gut aufgelegte Frontmann Axl Rose zwar noch nicht ganz eingesungen. Dafür klingt der zwangsläufig windanfällige Sound schon relativ okay - jedenfalls um Klassen besser als zuletzt in den Stadien von Berlin und Gelsenkirchen.

“Kein Wunder, hier müssen wir nichts unters Stadiondach jagen, damit im Oberrang auch etwas ankommt. Das reflektiert dann natürlich”, erklärt Matthias Mantel vom örtlichen Veranstalter BB Promotion.

Die 50.000 Fans sind sofort gut dabei, es herrscht nach den Auftritten von The Pink Slips und den furiosen Retrorockern Rival Sons anfangs aber noch sehr entspannte Festivalatmosphäre. Nach dem eher ungeliebten, aber von Gitarrist Slash ziemlich druckvoll eingeleiteten Spätwerk “Chinese Democracy” ändert sich das schlagartig, als alle Beteiligten bei “Welcome To The Jungle” Fahrt aufnehmen. Jetzt ist auch in den hinteren Reihen der Gesangston stabil. So kann’s weitergehen ...