Mannheim.Eine Stunde, bevor gegen 17.30 Uhr ihr großer Auftritt im Vorprogramm von Guns N’ Roses (GN’R) losgeht, ist die US-Alternative-Punk-Band The Pink Slips voller Vorfreude und Zuversicht: “Natürlich ist man etwas nervös, bevor man vor so einer Kulisse spielt. Aber letztlich lieben wir es immer, live aufzutreten”, sagt Sängerin Grace McKagan im Backstage-Interview mit dieser Zeitung.

Ihr Bassist Charlie Anastasis ergänzt: “Uns ist es fast egal, ob wir wie zuletzt in einem kleinen Club in Köln spielen oder vor 50.000 Zuschauern in Mannheim. Beides sind großartige Gelegenheiten.” Auf Nachfrage tritt die selbst mit gehörigem Rockstar-Appeal und großer Stimme ausgestattete Tochter von GN’R-Bassist Duff dem Missverständnis entgegen, der Bandname The Pink Slips habe etwas mit rosa Unterwäsche zu tun: “Nein, das haben wir in Deutschland zum ersten Mal gelesen. Es ist einfach nur ein Bandname.” Mit der Zeit denke man gar nicht mehr darüber nach, so Anastasis, “wie bei einem Hund. Dessen Name ist auch ganz schnell selbstverständlich.”

The Pink Slips haben gerade die Mini-LP “Trigger” veröffentlicht, mit deren Songs sie ihre 30 Minuten vor der zweiten Vorgruppe Rival Sons bestreiten werden. Darunter potenzielle Abräumer wie der Titelsong, “Danger”, “Satan’s Home” und “Hello Heaven”.