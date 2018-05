Mannheim: Haftbefehl gegen 34-jährigen Mann

Anzeige

Wegen illegalem Handel mit Betäubungsmitteln in Mannheim sitzt ein 34-Jährigen Mann in Untersuchungshaft. Wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Freitag mitteilten, soll der Mann aus Gambia seit Mitte 2017 im Bereich der Neckarwiese und der Neckarstadt mit Marihuana gehandelt haben.

Als die Beamten ihn am Mittwochnachmittag festnahmen, führte der Beschuldigte zehn Marihuana-Plomben mit sich, die er in einer abgeschnittenen Socke in seiner Unterhose versteckte. Zudem hatte er den Angaben zufolge weitere kleinere Mengen an Marihuana bei sich. Der 34-Jährige versuchte nach seiner Festnahme zunächst in Richtung Kurpfalzbrücke zu fliehen. Ein Polizeibeamter verfolgte ihn und nahm ihn der Oberen Clignetstraße wieder fest.

Am Donnerstag wurde der 34-Jährige dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Mannheim vorgeführt, der Haftbefehl erließ. Der Beschuldigte kam danach in eine Justizvollzugsanstalt. Die Staatsanwaltschaft und die Ermittlungsgruppe „Rauschgift“ ermitteln weiter.