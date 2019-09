Mannheim: Herzinfarkt am Steuer führt zu Unfall - Zwei Schwerverletzte

Mannheim.Bei einem schweren Verkehrsunfall sind am Samstagmittag in Mannheim-Seckenheim zwei Personen schwer verletzt worden. Wie die Polizei auf Nachfrage bestätigte, kam es gegen 13.15 Uhr im Bereich Meersburger Straße/Schwabenstraße zu dem heftigen Zusammenstoß: Ein VW fuhr ungebremst in einen geparkten Sprinter und schob schob sich fast zur Hälfte unter diesen.

Fahrer und Beifahrerin mussten von der Feuerwehr befreit werden und wurden in ein Krankenhaus gebracht. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hat der Fahrer vermutlich während der Fahrt einen Herzinfarkt erlitten. Alter und Herkunft der beiden Verletzten waren am Nachmittag zunächst nicht zu erfahren.