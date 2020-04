Mannheim im Ranking weit oben

Die Universität Mannheim kann sich über herausragende Ergebnisse im aktuellen Universitätsranking „QS World University Ranking by Subject“ freuen. Auf dem ersten Platz deutschlandweit landete sie in den Teilbereichen „Accounting & Finance“ (Unternehmensberichterstattung und Finanzen), „Business & Management Studies“ (Unternehmen- und Management Studien) und „Economics & Econometrics“ (Ökonomie und Ökonometrie).

Auch in anderen Bereichen wird die Hochschule deutschlandweit als äußerst erfolgreich bewertet. So belegten die Mannheimer Sozialforscher mit dem Fach „Politics & International Studies“ (Politik und internationale Studien) den zweiten Platz im Ranking. Die Soziologen landeten auf dem dritten Platz, die Psychologie auf dem vierten Platz. In der gesamten Kategorie „Social Sciences and Management“ stach die Universität als die zweitbeste in Deutschland heraus.

Weltweite Erhebung

Die Universität Mannheim ist federführendes Mitglied in einem Konsortium führender europäischer Universitäten in Betriebs- und Volkswirtschaftslehre sowie den Sozialwissenschaften, das sich um den Status einer Europäischen Universität bewirbt. „Gerade vor diesem Hintergrund sind die herausragenden internationalen Platzierungen unserer Disziplinen besonders wichtig“, teilte der zuständige Prodirektor der Universität, Dirk Simons, auf Anfrage mit.

Weltweit ist die Mannheimer Universität in den Sozialwissenschaften auf dem 73. Platz gelandet. Insgesamt werden über 1300 Hochschulen auf dem gesamten Globus nach den Kriterien Forschungsreputation, Anzahl und Qualität ihrer Publikationen sowie das Ansehen der Absolventen bei Arbeitgebern bewertet. Das Ranking lobt die Universität Mannheim insbesondere für ihre Unternehmensorientierung und ihren internationalen Ansatz. Jedes Jahr veröffentlicht das 1990 gegründete Unternehmen Quacquarelli Symonds (QS) die vielbeachtete Einschätzung von Hochschulen rund um den Globus.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 07.04.2020