Mannheim im Zweiten Weltkrieg und nach dem Wiederaufbau

Bei 304 Luftangriffen wird Mannheim getroffen – und nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs wieder aufgebaut. Betrachtet man beispielsweise eine Fotografie aus dem Inneren der Jesuitenkirche (unser Bild), entstanden nach dem schweren Bombardement in der Nacht zum 6. September 1943, ist es kaum zu glauben, wie die Barockkirche ihre frühere Pracht weitgehend wiedergefunden hat. Im Sommer 2018 hatte sich unser Fotograf Christoph Blüthner auf eine Spurensuche begeben und Mannheim aus derselben Perspektive aufgenommen, aus der die Stadt auf alten Fotografien zu sehen ist. Die Bilder lassen sich interaktiv miteinander vergleichen. In unserem Dossier zum Zweiten Weltkrieg kommen in einem Video außerdem Zeitzeugen zu Wort, die den Feuersturm miterlebt haben. Zudem finden Sie im Morgenweb Hintergründe und historische Filmaufnahmen. Bilder: Spuler/Marchivum/Blüthner

Info: Dossier unter morgenweb.de/wk2

