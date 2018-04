„Mannheim ist das, was ich bin“

Anzeige

Damals besuchte ihn seine ehemalige Mitschülerin Nina Kunzendorf im Theater-Casino. „Sie fragte geradeheraus: Karim, wie wird man Schauspieler?“ Was er der damals schon „sehr Flotten“ geantwortet hat, weiß er nicht mehr so genau. „Da waren wir beide Teenager. Heute ist sie Grimme-Preisträgerin“, stellt er lachend fest.

Parallel zum Job als Statist nahm er Schauspielunterricht in Freiburg. Seine schwierigste Rolle? „In Brechts ,Im Dickicht der Städte’.“ Trotz harter Arbeit und großem Konkurrenzkampf bleibt die Schauspielerei sein Traumjob. Ohne den er seine Frau Franziska nicht kennengelernt hätte? „Genau. Sie war in meiner Schauspielklasse. Und bis wir ein Liebespaar spielen mussten, haben wir uns gehasst.“ Dann funkte es. Ergebnis: ein Heiratsantrag als Moderator im Witzigmann-Palazzo – und zwei Kinder, Heidi (10) und Luis (6). Gemeinsam widmet sich das Paar in Franziskas Heimat Wallis der Jugendarbeit, inszeniert Musicals und Theaterstücke an Schulen oder am Stadttheater in Visp und lancierte dort das Akrobatikfestival „Artistika“. Zu den populärsten Schäfchen ihre Künstlerbetreuungsagentur zählte Papst Benedikt XVI.: „Dafür haben uns der Vatikan und das BKA ausgezeichnet.“ Doch trotz so viel großer weiter Welt hängt der Tausendsassa an der Quadratestadt: „Das ist meine Heimat, mein Ursprung. Mannheim ist das, woher ich komme. Und das, was ich bin.“

Mit der „Artistika“ könne er den Akrobaten, die er von ganzem Herzen bewundere, eine Plattform bieten. Was das für ihn bedeute? Die Antwort kommt prompt: „Ganz einfach – ich lebe meinen Traum.“

