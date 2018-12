Mannheim krankt an Rückenschmerzen

Der Kopf gesenkt, die Augen geschlossen, die Stirn gerunzelt. Die Schultern bewegen sich hin und her, die Hand wandert an die untere Wirbelsäule. So gut wie jeder kennt diese Situation: Der Rücken tut weh, es beeinflusst das ganze Wohlbefinden. Bei jeder Bewegung fährt Schmerz durch den Körper, alles fühlt sich verspannt, fast starr an. So geht es vielen Mannheimern, wie der DAK-Gesundheitsreport aufzeigt: Die Muskel-Skelett-Erkrankungen, also vor allem Rückenleiden, sind im vergangenen Jahr stark angestiegen. Fast 20 Prozent mehr Fehltage hat es 2017 im Vergleich zum Vorjahr gegeben. Die medizinische Bedeutung dieser Leiden scheint immens, bestätigt auch Hanns-Peter Scharf, Direktor des orthopädisch-unfallchirurgischen Zentrums der Universitätsmedizin Mannheim (UMM).

Den Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie überraschen diese Zahlen nicht. „Rückenschmerzen sind eine Volkskrankheit“, sagt er. „Der Anstieg der Fehltage ist aber schon enorm“, sagt auch Nicole Stephani von der DAK Mannheim, die den Gesundheitsreport vorstellt. Aufs Land Baden-Württemberg gerechnet, entfielen nach Angaben der Krankenkassenstatistik insgesamt zehn Prozent aller Fehltage auf Rückenleiden.

Arzt: „Bewegung hilft“

Viele mit Wirbelsäulenproblemen schonen sich, sagt Hanns-Peter Scharf. „Das ist grundverkehrt. Sie denken, dass sie sich mit Rückenschmerzen nicht mehr bewegen dürfen, aber genau das Gegenteil ist der Fall.“ Er ermahnt auch die Ärzte, „die den Patienten ein falsches Gefühl vermitteln, indem sie sagen: ,Ihr Rücken ist kaputt.’ Das verunsichert Betroffene noch zusätzlich.“ Wer vor den Problemen joggen war, kann das auch weiterhin tun, erklärt Scharf. „Die Schmerzen dürfen nur nicht zunehmen.“ Auch Yoga, Schwimmen oder gemütliches Radfahren seien gut. Kraftsport unter fachlicher Anleitung könne Rückenleiden ebenfalls lindern. Fachmann Scharf warnt aber vor Ballsportarten. „Die sollte man wegen der ruckartigen Bewegungen meiden.“ Das könne Probleme verschlimmern. Ansonsten sei Wärme gegen Schmerzen immer gut, sie täte vor allem dem Wohlbefinden und damit der gesamten Verfassung gut. „Entspannung hilft uns immer.“

In dem DAK-Gesundheitsreport wird deutlich, dass vier Prozent der Erkrankten in Mannheim für 43 Prozent der gesamten Fehltage verantwortlich sind. Hanns-Peter Scharf hat dafür eine Erklärung: „Wer etwa unter schweren Rückenschmerzen leidet, fällt meistens sehr lange aus. Die Behandlung eines Bandscheibenvorfalls kann durchaus drei Monate dauern.“ Laut Gesundheitsreport klagt die Mehrheit der Befragten im Land allerdings vor allem über akute Rückenschmerzen, die nicht länger als sechs Wochen andauern. Nur etwa zehn Prozent der Betroffenen in Baden-Württemberg haben chronische Wirbelsäulenleiden. Gesondert für Mannheim gibt es im Gesundheitsreport dazu keine Zahlen.

Lendenwirbel besonders betroffen

Bei den meisten Betroffenen gehe es um den unteren Rücken oder den Halsbereich. „Die Brustwirbelsäule ist nur in seltenen Fällen das Problem, meistens sind innere Organe für Schmerzen verantwortlich“, sagt Facharzt Scharf. Eine genaue Diagnose sei wichtig, so der Experte. Er macht deutlich, dass Ärzte ihren Patienten genau zuhören und nicht direkt eine Spritze gegen die Schmerzen verabreichen sollten. Auch Röntgen- oder MRT-Aufnahmen wären nicht immer die richtige Maßnahme. „Es ist schwierig, aus den Bildern eine Diagnose abzuleiten. Oft können sich Patienten bei Rückenproblemen selbst helfen – und dabei muss der Arzt unterstützen.“

