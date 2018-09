Mannheim lässt Passanten befragen

Eine Umfrage unter Passanten in der Innenstadt lässt der Rathaus-Fachbereich für Wirtschafts- und Strukturförderung am Donnerstag, 27. September, und am Samstag, 29. September, vornehmen – jeweils zwischen 10 und 20 Uhr. Damit beteiligt sich Mannheim wieder an der bundesweiten Befragung „Vitale Innenstädte 2018“. Die Antworten liefern laut Stadt Informationen über die Wahrnehmung des Einkaufsstandortes hinsichtlich Angebot, Attraktivität, Erreichbarkeit und Einzugsgebiet. Die Interviews werden auf den Planken in Höhe P 6/O 6 und P 3/O 3 sowie in der Breiten Straße in Höhe F 1/Q 1 geführt. Jedes Interview sei freiwillig und anonym. Die Ergebnisse werden Anfang 2019 bekannt gegeben. stp/zg

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 20.09.2018