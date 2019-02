Mannheim: Männliche Leiche am Neckarufer gefunden

Mannheim.

Am Mannheimer Neckarufer ist am Montag eine männliche Leiche gefunden worden. Wie die Polizei mitteilte, entdeckte ein Schiffsführer den Leichnam am Vormittag gegen 10 Uhr im Bereich der Dammstraße in Nähe der Jungbuschbrücke. Er informierte anschließend die Polizei.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei soll es sich bei dem Toten um einen 28-jährigen Bulgaren aus Mannheim handeln. Die Leiche wurde beschlagnahmt und zum Institut für Rechtsmedizin der Universität Heidelberg gebracht, wo eine Obduktion die Todesumstände klären soll.

Ermittlungen der Polizei dauern an

Beamte für Kriminaltechnik suchen derzeit das Neckarufer nach Spuren und sonstigen Hinweisen ab. Außerdem werden Anwohner über verdächtige Wahrnehmungen befragt. Darüber hinaus sind auch ein Polizeiboot und Polizeitaucher der Wasserschutzpolizeistation Mannheim im Einsatz.