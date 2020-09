Mannheim: Mann bei Streit in Studentenwohnhaus erstochen – 21-Jähriger in Untersuchungshaft

Mannheim.Bei einer tätlichen Auseinandersetzung ist am Donnerstagabend in der Mannheimer Innenstadt ein 21 Jahre alter Mann durch Messerstiche tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, waren gegen 18.05 Uhr zwei junge Männer in einem Studentenwohnhaus in den L-Quadraten aus bislang unklarer Ursache in Streit geraten. Im Verlauf der Auseinandersetzung soll ein 21-Jähriger auf seinen gleichaltrigen Kontrahenten eingestochen und ihm dabei lebensgefährliche Verletzungen beigebracht haben. Am Freitag wurde durch das Amtsgericht Mannheim schließlich Haftbefehl gegen den 21-jährigen deutschen Staatsangehörigen erlassen.

Der Verletzte wurde demnach zunächst zur medizinischen Notversorgung in eine nahegelegene Klinik gebracht, in der er seinen schweren Verletzungen wenig später erlag. Die Hintergründe zur Tat waren bis zum Freitagnachmittag noch völlig unklar. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Dezernats für Kapitalverbrechen im Kriminalkommissariat Mannheim dauern an.

(Aktualisiert um 16.15 Uhr)

© Mannheimer Morgen, Freitag, 25.09.2020