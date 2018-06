Mannheim: Mann überfällt Supermarkt mit Waffe - Polizei fahndet mit Großaufgebot

Anzeige

Mannheim.Gegen 21.15 Uhr hat am Samstag ein Mann, vermutlich bewaffnet mit einer Schreckschusspistole, ein Geschäft in der Langen Rötterstraße in der Neckarstadt-Ost überfallen. Er erbeutete Geld in unbekannter Höhe. Die Polizei fahndete am späten Abend noch nach dem Täter.

Nach Aussagen von Zeugen vor Ort hatte der Täter zusammen mit mehreren anderen Personen zunächst den Rewe-Markt auf der Langen Rötterstraße längere Zeit "ausgekundschaftet". Dann hielt sich die Gruppe, für die noch keine genaue Beschreibung vorliegt, einige Zeit im Bereich vor dem Supermarkt Nah und Gut auf der anderen Straßenseite auf. Schließlich ging der Täter alleine in dieses Geschäft.

Dort bedrohte er zunächst an der Kasse eine Frau und hielt ihr die Waffe vors Gesicht. „Er fuchtelte damit vor mir herum und hielt sie dann auch kurz nahe an meinen Kopf“, sagte die Frau, die mit zwei weiteren an der Kasse zum Bezahlen stand, dieser Zeitung. Anschließend erzwang er an der Kasse die Herausgabe von Bargeld und lief dann, so die Zeugen, auf die Straße.