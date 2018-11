Mannheim: Mann wird vor Disko angeschossen

Mannheim.Ein Mann wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag in Mannheim-Neckarstadt vor einer Diskothek angeschossen. Wie die Polizei mitteilte, gab eine bislang unbekannte Person kurz vor 2 Uhr in der Lagerstraße auf der Friesenheimer Insel den Schuss ab. Dabei wurde der Mann verletzt, befindet sich aber nicht in Lebensgefahr. Vor der Diskothek kam es zu einem größeren Polizeieinsatz mit mehren Streifenwagen. Weitere Informationen oder weitere Hintergründe sind beim derzeitigen Stand der Ermittlungen nicht bekannt.

Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls und Personen, denen Verdächtige oder verdächtigte Fahrzeuge aufgefallen sind, sich mit ihr unter der Rufnummer 0621/174 4444 in Verbindung zu setzen.