Mannheim: Massenschlägerei in Diskothek – Zwölf Personen verletzt

Mannheim.Über 40 Polizisten haben in der Nacht zu Donnerstag in einer Diskothek in Mannheim eine Massenschlägerei beendet. Wie die Polizei mitteilte, erreichten die Beamten die Meldung einer Schlägerei in der Disko in der Industriestraße gegen 3 Uhr. An der gewaltsamen Auseinandersetzung sollen über 50 Personen beteiligt gewesen sein.

Daraufhin rückte die Polizei mit über 40 Beamten aus. Beim Eintreffen der Polizisten flüchteten die meisten Beteiligten. Der Grund der Auseinandersetzung ist noch unklar. Offenbar waren zwei Gruppen in Streit geraten, der dann gewaltsam eskalierte. Dabei wurden zwölf Personen verletzt. Zwei davon mussten in ein Krankenhaus eingeliefert werden.